in foto: Nel 2018 Starbucks aprirà due sedi a Milano.

Starbucks si prepara a "raddoppiare" la sua offerta milanese: la popolare catena statunitense di caffetterie, fondata il 30 marzo 1971 a Seattle e diventata subito una multinazionale di successo, presente ormai in tutti i continenti ed in oltre settanta stati, dopo la decisione di aprire una prima sede a settembre, ne aprirà una seconda, sempre nel capoluogo meneghino.

Il 6 settembre la tanto attesa inaugurazione in piazza Cordusio, dove Starbucks aprirà nell'ex-palazzo delle Poste Italiane la sua sede più grande d'Europa. Ma a breve il gigante del frappuccino aprirà anche una seconda sede, sempre a Milano, e forse già ad ottobre. Lo ha rivelato il Corriere della Sera, che ha svelato anche la sede scelta: si tratta di un negozio della catena DMail, rilevata nel 2016 da Percassi, che si trova in corso Garibaldi, all'angolo con via XXV Aprile.

E dire che solo qualche anno fa, Howard Schultz, presidente e amministratore delegato della società, considerato ipso facto il fondatore della multinazionale statunitense, aveva sempre escluso l'Italia come possibile sede di Starbucks, che invece si era già diffusa in tantissimi paesi. Questo perché, secondo Schultz, "agli italiani non piacciono le tazze di plastica, poiché essi non considerano neanche la possibilità di prendere il caffè fuori dal bar, bevendoselo mentre camminano o guidano". Ed invece, la svolta. Con l'apertura di addirittura due sedi a Milano.