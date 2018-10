Sindaco di Riace arrestato, Beppe Sala lo difende: “Ha sbagliato ma per generosità”

Il sindaco di Milano Beppe Sala difende Mimmo Lucano, primo cittadino di Riace, arrestato ieri: “Se ha sbagliato l’ha fatto per generosità. Dopodiché segnalo che il processo non ancora iniziato,sarei prudente a tirare conclusioni”. Sabato manifestazione in città in solidarietà dell’esponente politico calabrese.