Per nascondere il tradimento nei confronti del marito, una ragazza di 28 anni si è inventata di essere stata violentata da tre sconosciuti dopo una serata trascorsa in un discoteca di Vigevano, provincia di Pavia. In seguito ha cercato di smentire la sua prima versione, ma è stata denunciata per calunnia.

Alla fine di luglio i carabinieri di Vigevano sono intervenuti in una via del paese dopo essere stati chiamati da un amico della donna, al quale lei, 28 anni, aveva raccontato di essere stata stuprata. Ai militari ha raccontato, presentando una denuncia, di essere stata accompagnata da tre sconosciuti che aveva incontrato in una discoteca di Vigevano. A violentarla sarebbe stata solo uno di loro, ma gli latri due sarebbero stati a guardare senza intervenire. Accompagnata in ospedale, i medici non hanno evidenziato alcun segno di violenza sul suo corpo. Il suo racconto, inoltre, è risultato essere pieno di inesattezze e contraddizioni e così, dopo alcune settimane di indagini, i carabinieri l'hanno messa alle strette e costretta a raccontare la verità: "Mi sono inventata tutto", ha ammesso la donna, che comunque è stata denunciata per calunnia.