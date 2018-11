Paura ieri a Cogliate, in provincia di Monza e Brianza. All'altezza del civico 104 di via Piave si è infatti aperta una buca nel manto stradale: un furgone per la raccolta dei rifiuti ci è finito dentro con una ruota e ha rischiato di sprofondare dentro la voragine sottostante. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, stando a quanto riportano i vigili del fuoco intervenuti sul posto: il conducente del mezzo è rimasto solo spaventato per l'imprevisto. L'intervento dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza il mezzo e di chiudere provvisoriamente la buca, su cui sono state poste delle assi di legno. I rilievi dei vigili del fuoco hanno accertato che la voragine sotto la buca è molto estesa: se il furgone vi fosse finito dentro le conseguenze avrebbero potuto essere molto serie. Non è chiaro cosa abbia provocato il cedimento del manto stradale: il tratto in cui si è aperta la buca – una traversa della strada principale – non sarebbe coperto da asfalto ma da ghiaia. Probabile comunque che l'episodio possa essere collegate alle recenti ondate di maltempo, che in questi giorni hanno portato ingenti piogge su tutta la Lombardia.