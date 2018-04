in foto: Foto d’archivio

Tragedia nel bresciano questa notte, a Quinzano, dove una donna è morta precipitando dal balcone della sua casa. L’episodio è avvenuto la notte scorsa, intorno alle due. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la vittima – una 54enne di Quinzano – si sarebbe dimenticata che il balcone del suo appartamento non aveva la ringhiera perché era in fase di ristrutturazione.

La donna, al momento del tragico incidente, era in casa e pare si fosse affacciata per controllare se stesse tornando a casa una delle tre figlie. L’appartamento della donna, rimasta vittima dell’incidente, si trova in via Matteotti. Alla terribile scena avrebbe assistito un'altra delle figlie che si trovava in casa nel momento in cui la madre è uscita per vedere se la sorella fosse in arrivo. Proprio colei che ha assistito alla scena ha dato l’allarme, ma per la donna 54enne non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto riportato da alcuni giornali locali, la donna si sarebbe affacciata dopo aver sentito abbaiare alcuni cani: a quel punto ha pensato che la figlia fosse di ritorno e proprio per questo motivo avrebbe deciso di affacciarsi, dimenticandosi però che il balcone fosse senza ringhiera.

Dopo il tragico incidente e l'allarme della figlia, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. La salma della 54enne è stata portata alla camera mortuaria dell'ospedale civile di Brescia ed è al momento dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti ulteriori, nel caso in cui siano necessari.