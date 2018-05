in foto: L’imprenditore Sergio Bramini e il leader della Lega Matteo Salvini

L'imprenditore brianzolo Sergio Bramini possedeva un'azienda che si occupava dello smaltimento dei rifiuti. Vanta 4 milioni di crediti nei confronti dello Stato e così, per far fronte alle spese e per pagare gli stipendi, ha chiesto prestiti e contratto mutui fino al fallimento. Oggi l'imprenditore verrà sfrattato dalla sua villa di Monza.

Questa mattina le forze dell'ordine sono arrivate davanti al cancello della sua abitazione e, dopo circa un'ora di trattativa, gli ufficiali giudiziari hanno comunicato a Bramini l'avvio della procedura di sgombero. Al presidio davanti alla villa di Monza c'erano anche alcuni onorevoli, tra cui i senatori Andrea Crippa, della Lega, e Gianmarco Corbetta e Gianluigi Paragone, del Movimento 5 Stelle. Ieri sera e stamattina anche Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader rispettivamente dei Cinque Stelle e della Lega, si sono recati presso la villa per dare il loro sostegno a Bramini.

Salvini: "Chiederò una legge Bramini"

"Qualunque governo nasca c'è bisogno di gente come Sergio per cambiare legge e fare in modo che lo stato paghi i suoi debiti", ha detto questa mattina Matteo Salvini. "Va rivisto completamente il sistema aste giudiziarie, proibire il sequestro della prima casa, pagare tutti debiti pregressi della pubblica amministrazione verso i privati, e vedere come trattano banche loro clienti o servi se volete. Chiederò una legge una legge Bramini", ha aggiunto il segretario leghista. "I giusti, le persone per bene che vogliono che la giustizia sia gestita in modo corretto, a voi dico venite qua, accorrete perché abbiamo bisogno di aiuto", aveva detto questa mattina Bramini. Intorno alle 17 i fabbri hanno finito di cambiare le serrature alle porte dell'abitazione.