Un boato ha svegliato i milanesi. Intorno alle di 5 di stamattina un'esplosione ha completamente distrutto due appartamento all'angolo tra via Villoresi e via Oslavia a Sesto San Giovanni. Secondo le prime indiscrezioni, confermate da un tweet dei Vigili del Fuoco, si sarebbe tratta di una fuga di gas in uno dei due appartamenti che si trovano al quinto e ultimo piano della palazzina. L'intera costruzione è stata sgomberata in attesa dei rilievi sulla staticità della costruzione. Danni si sono registrati anche in alcuni edifici nelle vicinanze e alle auto parcheggiate davanti al palazzo. L'edificio colpito dall'esplosione è stato letteralmente sventrato e le mura perimetrali divelte come una sfoglia. Ora c'è anche pericolo crollo calcinacci poiché un lato è letteralmente "appeso" e rischia di cadere. Il perimetro di sicurezza messo in piedi dai Vigili sta evitando che si avvicinino persone e restino feriti dalla caduta di mattoni e/o oggetti.

Il bilancio è di sei feriti, cinque in un'abitazione e uno nell'altra. Sul posto si sono prontamente recate le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118.

Tra i feriti anche un bambino che ha subito solo lievi traumi mentre una persona di 73 anni ha riportato ustioni di secondo grado. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell'ordine l'esplosione sarebbe avvenuta in casa dell'anziano. I sei feriti sono stati portati in codice giallo negli ospedali meneghini Niguarda e San Raffaele. Nessuno di loro, al momento, risulta in gravi condizioni o in pericolo di vita. Tanta paura per gli abitanti del quartiere, alcuni sono scesi anche in strada allarmati. . Diverse automobili parcheggiate tra via Oslavia e via Villoresi sono state pesantemente danneggiate da tegole e calcinacci precipitati sull’asfalto a causa dell’esplosione.

Cosa è successo, il racconto dei testimoni.

"Un forte boato, forte come una bomba. Ecco cosa abbiamo sentito alle 5 di mattina. L'esplosione ci ha sorpresi nel sonno". A raccontarlo è un'anziana residente di fronte la palazzina del civico 78 di via Villoresi e prosegue "Viveva solo, la moglie è morta non più di tre anni fa. Ultimamente non stava bene di salute, speriamo si riprenda dallo spavento".