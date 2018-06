Uccise la ex compagna a colpi di pistola in petto perché l'aveva lasciato: confermata la condanna a 16 anni di carcere per Attilio Berlingeri, 57 anni di Seregno (Monza), detto ‘lo zingaro' e arrestato in passato per un traffico di droga, il quale a fine agosto 2016 ammazzò Carmela Aparo, 64 anni, e poi nell'interrogatorio davanti al gip disse "gliela avevo giurata", perché lei aveva ‘osato' interrompere la relazione. Il sostituto pg Daniela Meliota ha chiesto e ottenuto oggi la conferma della condanna.

Nessun familiare della donna era costituito parte civile nel processo per il femminicidio, mentre una decina di persone, tra familiari e amici dell'imputato, erano presenti oggi in aula. La sentenza di primo grado era stata emessa nell'ottobre 2017 con rito abbreviato (con lo sconto di un terzo sulla pena) dal gup di Monza che aveva accolto la richiesta del Pm Alessandro Pepe'. Il giudice aveva riconosciuto la premeditazione nell'omicidio e gli aveva concesso le attenuanti generiche. L'uomo aveva ucciso la ex fidanzata con due colpi di pistola al torace in un parcheggio ed era stato poi fermato dai carabinieri dopo l'omicidio mentre si aggirava in auto con a bordo anche un'accetta, oltre alla pistola usata per uccidere Carmela. Da tempo sottoposto a cure psichiatriche, anche se il giudice di primo grado non aveva concesso alcun vizio di mente. Berlingeri, assieme all'allora compagna era scampato nel '92 ad un agguato mentre era in permesso premio dopo l'arresto per

un traffico di droga.