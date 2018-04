Al termine di una cena tra amici ha sequestrato e violentato la donna che lo aveva ospitato. Un uomo di 36 anni di origine peruviana è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni, Milano, con l'accusa di aver stuprato una sua conoscente e connazionale. I militari sono intervenuti in un appartamento di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dopo la richiesta d'aiuto della vittima, una ragazza di 29 anni, che ha denunciato di essere stata sequestrata nel proprio appartamento e minacciata con un coltello. La telefonata della donna è arrivata alle 3 e 3 circa di ieri mattina.

L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri ubriaco e con ancora il coltello in mano. La donna ha raccontato ai militari intervenuti sul posto che la sera precedente, al termine di una cena tra amici, l'uomo si era trattenuto in casa contro la sua volontà, l'ha minacciata con un coltello e l'ha costretta a spogliarsi e a subire una violenza sessuale. Quando lui si è distratto, lei è riuscita a telefonare al numero delle emergenze. La ragazza è stata soccorsa e trasportata Centro soccorso violenza sessuale e domestica (Svsed) della clinica Mangiagalli di Milano, mentre l'uomo, disoccupato e incensurato, è stato accompagnato in carcere a Monza.