Scontro tra due motociclette alle porte di Pavia: muore un 40enne, due feriti gravi

Incidente avvenuto nella serata di ieri in località Canarazzo all’altezza del bivio per il Lido, nei pressi del ponte della Tangenziale Ovest. La vittima è uno dei due conducenti, un uomo di quaranta anni. Feriti gravi l’altro conducente, un 36enne, e una passeggera di 27 anni. Entrambi sono ricoverati tuttora in prognosi riservata.