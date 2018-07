in foto: Foto di repertorio

Domani, venerdì 6 luglio 2018, previsto uno sciopero dei dipendenti Trenord dalle ore 9 alle ore 17. L'agitazione è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Or.S.A. Ferrovie e Cub. Possibili disagi, ritardi e cancellazioni per quanto riguarda le partenze dei treni gestiti dall'azienda lombarda. Comunica Trenord: "I treni con partenza prima delle ore 9.00 e con arrivo alla destinazione finale entro le ore 10.00 circoleranno. Previsti autobus per l'eventuale sostituzione delle corse aeroportuali non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (no-stop) e tra Stabio e Malpensa Aeroporto".

"Eventuali ripercussioni sulla circolazione saranno possibili anche dopo la conclusione dello sciopero. Invitiamo la Clientela a prendere visione delle informazioni presenti sui monitor e a prestare attenzione agli annunci sonori diffusi nelle stazioni e a seguire la circolazione in tempo reale tramite l'App Trenord", si legge ancora sul sito di Trenord.

l Movimento 5 stelle Lombardia chiede a Trenord nuove assunzioni e critica la Regione Lombardia: "Solo il 5 per cento è investito in trasporto pubblico locale, mentre il il 95% in grandi opere", spiega il consigliere regionale M5S Nicola Di Marco. Lo sciopero di domani, continua, "ha come motivazioni criticità croniche nell'organizzazione aziendale che il M5s denuncia da anni, a partire dalla scarsità degli investimenti e dalle carenze di personale".