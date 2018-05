Disagi in vista per chi utilizza i mezzi pubblici a Milano e non solo. Venerdì 8 giugno è infatti in programma uno sciopero generale indetto dalla Confederazione unitaria di base, la Cub. L'agitazione è regolarmente riportata sull'apposita sezione del sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Non sono stati ancora comunicati gli orari in cui i mezzi pubblici milanesi (metro, tram e bus) potrebbero subire disagi: le modalità dello sciopero differiscono infatti da città a città. È invece stato già indicato l'orario dell'agitazione per quanto riguarda il personale del settore ferroviario: macchinisti e capitreno incroceranno le braccia dalle 21 di giovedì 7 giugno alle 21 di venerdì 8 giugno. Lo sciopero è stato proclamato lo scorso 4 aprile e avrà valenza nazionale. Sui siti di Trenord e di Atm non sono ancora state indicate le modalità dell'agitazione: è comunque previsto, come da legge, che per quanto riguarda i treni siano rispettate le cosiddette fasce di garanzia (una al mattino e una al pomeriggio), per consentire ai pendolari di minimizzare i disagi. Per tutti i viaggiatori sarà comunque molto probabilmente una giornata infernale.