in foto: (Immagine di repertorio)

Uno sciopero indetto a livello nazionale potrebbe creare disagi a tutti i cittadini lombardi che utilizzano il treno per i propri spostamenti. L'agitazione, apparsa sul sito del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ma i cui dettagli a livello locale non sono ancora stati comunicati, è in programma sabato 21 luglio e durerà 24 ore. I lavoratori del settore ferroviario potrebbero incrociare le braccia dalle 21 di sabato 21 alle 21 di domenica 22 luglio. A proclamare lo sciopero sono state due sigle sindacali: Cat e Cub. Sul sito del Coordinamento autorganizzato trasporti è stato diffuso il comunicato che spiega le ragioni della protesta: "Scioperiamo per il rinnovo del contratto di lavoro, da negoziare sulla base della piattaforma rivendicativa elaborata dalle assemblee spontanee svolte tra la primavera e l’estate del 2016; una norma legislativa sull’orario di lavoro, rivolta a i lavoratori sottoposti ai controlli alcoolemici e tossicologici, che sia più restrittiva e meno gravosa rispetto all’attuale normativa (D.Lgs. 66/2003) che riguarda la generalità dei lavoratori; una maggiore attenzione ai problemi della sicurezza e per una attiva partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (aggressioni, pedale a uomo morto, turnazioni, provvedimenti mitigativi dei rischi, ecc.); il ripristino del sistema pensionistico riservato ai ferrovieri (prima della Legge Fornero) e sua estensione agli assunti dall’anno 2000 in poi".

A rischio, come si legge sul sito del ministero, sono i treni delle aziende Trenitalia, Nuovo trasporto viaggiatori-Italo e per la Lombardia i convogli di Trenord. Sul sito dell'azienda non sono ancora stati comunicati i dettagli inerenti la giornata di agitazione, che cadendo in un fine settimana d'estate potrebbe causare grossi disagi a tutti i cittadini.