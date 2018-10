Schianto tra due auto su viale Fulvio Testi, a Milano: sei feriti, anche un ragazzino

Incidente stradale ieri sera Milano, in viale Fulvio Testi. Due auto si sono scontrate tra loro per cause da accertare all’incrocio con via San Glicerio. Sei le persone rimaste ferite, tra cui un ragazzino di 13 anni. Per fortuna nessuno è in pericolo di vita: i più gravi sono finiti in ospedali cittadini in codice giallo.