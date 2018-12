Un grave incidente è avvenuto questa mattina sull'autostrada A8 in direzione di Varese. Erano circa le 10.30 di oggi – sabato 8 dicembre – quando all'altezza dello svincolo per l'A4 Fiera Milano, si sono sono scontrati per cause ancora da chiarire due auto e un camion. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone, tre donne di 25, 33 e 58 anni, che viaggiavano sulle autovetture coinvolte, e il conducente del camion un uomo di 44 anni.

Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari del 118 con tre ambulanze, che hanno trasferito i feriti in ospedale: da quanto si apprende nessuno sarebbe in condizioni particolarmente preoccupante. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione con code e rallentamenti. La strada è stata chiusa dalla polizia stradale e dal personale Anas, per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi per accertare dinamica e responsabilità del sinistro.