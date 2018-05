in foto: Pietro, 25 anni, morto in un incidente avvenuto sulla provinciale 177 che collega Torre de’ Busi a Caprino Bergamasco

Pietro Augruso, 25 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 177 che collega Torre de' Busi a Caprino Bergamasco, provincia di Lecco. Il ragazzo era in sella alla sua motocicletta, una Ducati Monster, e si stava recando al lavoro quando improvvisamente e per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo mezzo ed è andato a schiantarsi contro due automobili. Sul posto è arrivata anche un'eliambulanza dall'ospedale di Bergamo, ma i soccorsi sono stati inutili, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Il giovane è morto praticamente sul colpo.

La strada provinciale è stata chiusa per diverse ore in modo da consentire i rilievi da parte della polizia. Nell'incidente, stando a quanto riportano i quotidiano locali il Giornale di Lecco e Lecconotizie, sono rimaste coinvolte altre sei persone, tra cui due ragazzine di 12 anni e una di sette. Tutte sono rimaste illese. L'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 7 e 40 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Questura di Lecco e i Carabinieri di Zogno.