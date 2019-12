in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Saronno dove due auto si sono scontrate poco dopo le 7 lungo viale Lombardia: l'impatto è avvenuto poco prima dell’intersezione con via Grieg. Tre le persone rimaste ferite: una donna di 61 anni e due uomini, uno di 36 e un altro di 61. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con tre ambulanza e un'auto medica, la Croce Azzurra di Caronno Pertusella quella di Rovellasca e la Croce d’Argento di Limbiate. Intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

L'automobilista incastrato tra le lamiere dell'auto

Le condizioni di due dei feriti sono apparse meno gravi di quelle invece dell'uomo rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto: per estrarlo sono intervenuti i pompieri. L'auto sulla quale viaggiava, un'Alfa 147 si è praticamente accartocciata nell'impatto contro un Renault Kangoo. L'automobilista, un uomo di 36 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Monza. Stando a quanto di apprende avrebbe riportato fratture scomposte di braccio, femore e ginocchio. Gli altri due feriti sono stati invece trasportati in codice giallo nei vicini ospedali di Saronno e Desio. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale sembra che le due auto si siano scontrate in una dinamica ancora da accertare e che l'auto si sia completamente accartocciata nella parte interiore prima di finire contro il guardrail. La polizia locale ha chiuso completamente il cavalcavia per permettere ai soccorritori di agire in sicurezza: questo però ha causato la formazione di lunghe code fino a Solaro e Caronno Pertusella.