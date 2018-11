in foto: Vigili del fuoco in azione questa mattina

Un incendio si è sviluppato all'alba di oggi – lunedì 5 novembre – a Civesio, frazione del comune di San Giuliano Milanese a ridosso dello svincolo per l'autostrada del Sole. Qui le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora da chiarire, all'interno di un appartamento in un edificio a due piani che, da quanto sia apprende sarebbe disabitato.

Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, entrati in azione con l'ausilio di un'autoscala e di un'autopompa per domare le fiamme, e le forze dell'ordine che hanno deviato il traffico e messo in sicurezza l'area. Da quanto si apprende il luogo dell'incendio sarebbe utilizzato come ricovero di fortuna da diverse persone, di cui però al momento non c'è traccia. Non risultano feriti o intossicati.