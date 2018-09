Un incidente domestico che poteva tramutarsi in tragedia. È accaduto la notte scorsa a Samarate, piccolo comune in provincia di Varese. Un uomo di 83 anni e la sua badante sono rimasti ustionati a seguito dell'incendio di un letto elettrico. Si tratta della struttura su cui l'anziano, non autosufficiente, è costretto: per cause da accertare il letto è andato improvvisamente a fuoco. La badante dell'anziano, una donna di 50 anni originaria dell'Europa dell'Est, è riuscita con coraggio a liberare l'anziano dal letto in fiamme, portandolo in salvo. L'uomo e la donna sono stati successivamente soccorsi dai vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio, intervenuti assieme al personale del 118. Sia la donna sia l'anziano sono rimasti ustionati. A preoccupare sono in particolare le condizioni dell'uomo, che è stato ricoverato in codice giallo e in condizioni critiche all'ospedale di Niguarda, dove si trova il Centro grandi ustionati.

Stando agli accertamenti dei vigili del fuoco nell'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio, un'abitazione al primo piano di un palazzo in via Adua, le fiamme sarebbero partite dal motorino elettrico montato sul letto, probabilmente a seguito di un corto circuito. L'allarme è scattato attorno alle 2.30: nel giro di un paio d'ore i vigili del fuoco hanno concluso il loro intervento, spegnendo le fiamme e mettendo in sicurezza l'appartamento, che è stato dichiarato agibile.