Il futuro sindaco di Milano? Sarà Marco Mengoni. A svelarlo è stato l'attuale primo cittadino Beppe Sala su Instagram. Questa mattina l'ex commissario unico di Expo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto col cantante reso famoso da X-Factor, commentando ironicamente: "Il futuro sindaco di Milano (riferito a Mengoni) e il suo vicesindaco (riferito a se stesso)". L'incontro è stato in realtà l'occasione di parlare di un appuntamento in programma dal 29 novembre all'1 dicembre a Milano, l'Atlantico fest: un "contenitore di eventi e incontri" che sarà una grande festa musicale per tutta la città. A promuovere l'iniziativa il Comune di Milano e lo stesso cantante, originario di Ronciglione (in provincia di Viterbo) ma ormai milanese d'adozione. Mengoni ha risposto ironicamente al commento di Sala: "Dietro ogni grande sindaco c’è un grande vicesindaco", invitando poi tutti – milanesi e non, al festival di fine novembre.