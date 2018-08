in foto: Passeggeri in fila ai check in all’aeroporto di Malpensa – foto di repertorio

Orologi Rolex, collane di perla e gioielli di Chanel, borse e accessori di Jimmy Choo. Ha rubato di tutto dalle valigie dei passeggeri in partenza o in arrivo all'aeroporto lombardo di Malpensa, ma soprattutto oggetti e accessori di lusso. Responsabile dei furti un addetto alla movimentazione dei bagagli di clienti facoltosi. Si tratta di un 39enne italiano e a scoprirlo sono stati gli agenti della Polizia di Frontiera dello scalo.

Grazie a una articolata attività investigativa, spiega la polizia, il ladro è stato individuato e nella sua abitazione è stato ritrovato il bottino, un vero tesoro fatto di orologi di lusso, collane preziose e altri accessori femminili di valore, nonché una considerevole somma di denaro in contanti. L'uomo dovrà rispondere dell'accusa di furto aggravato e non potrà più lavorare nell'aeroporto, dato che il suo tesserino di accesso alle aree interne dello scalo è stato sospeso in via cautelativa dalla Polizia di Frontiera. Probabilmente la Direzione aeroportuale provvederà alla revoca definitiva. Le indagini sono scattate in seguito a diverse denunce presentate da una società che gestisce voli privati di clienti facoltosi.