Una banale lite che però è terminata con un tentato omicidio: è accaduto a Rozzano, nel milanese, in un parchetto pubblico. Il tutto per una discussione legata ad un cane che, tra l'altro, sembra si stesse facendo gli affari suoi prima che gli umani iniziassero ad agitarsi fin tanto da generare una lite che ha portato un sessantaquattrenne ad accoltellare un settantottenne.

Stando alle ricostruzioni dei militari dell'arma, il tutto è avvenuto nel Parco 2 di Rozzano attorno alle dodici di ieri, venerdì 16 novembre. Un pregiudicato italiano di sessantaquattro anni avrebbe colpito con un calcio, stando ai testimoni presenti sul posto, un cane che però non era stato aggressivo nei suoi confronti, ma semplicemente gli si sarebbe avvicinato. Non contento, ha poi tirato fuori anche un coltello. A quel punto, il settantottenne, padrone di un altro cane che si trovava in quel momento nel parco, è intervenuto per difendere la donna padrona del cane "incriminato", che dopo aver ricevuto il calcione era ritornato da lei, diventata nel mentre il bersaglio di insulti e minacce da parte del sessantaquattrenne.

Ma anche dopo l'intervento dell'anziano, l'uomo non si è calmato: dopo urla, spintoni e calci, l'anziano è finito a terra. Rialzatosi, ne è nata una colluttazione tra i due, terminata con una coltellata alla nuca da parte dell'uomo nei confronti del settantottenne. La donna, intanto, aveva già chiamato il 112, permettendo così ai carabinieri di intervenire tempestivamente: arrivati sul posto, tutti erano ancora presenti, con l'anziano disteso a terra e sanguinante ed il pregiudicato che invece brandiva ancora l'arma. Arrestato, è emerso anche che aveva ricevuto un allontanamento da parte della Questura nel 2015. L'anziano è stato portato d'urgenza in codice rosso all'Humanitas, ma fortunatamente dopo un pomeriggio intero lottando tra la vita e la morte, adesso è fuori pericolo.