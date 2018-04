La gioia per la spettacolare rimonta della Roma in Champions league oltrepassa i confini della Capitale e arriva anche nella "rivale" Milano. Dopo la partita di ieri sera, in cui i giallorossi hanno battuto per tre reti a zero i campioni del Barcellona, guadagnandosi incredibilmente le semifinali della più importante competizione calcistica per club d'Europa (all'andata era finita 4 a 1 per i catalani), tutta la Roma giallorossa è impazzita: caroselli per le strade, auto con i clacson strombazzanti, bandieroni e cori per tutta la notte. Anche il presidente della squadra di calcio, l'americano James Pallotta, ha partecipato all'euforia collettiva, tuffandosi nella fontana di piazza del Popolo (un tuffo che gli è costato un esposto da parte del Codacons). Ma anche a Milano i tifosi giallorossi non sono riusciti a contenere la loro gioia per un'impresa sportiva che ha appassionato in realtà tutta Italia, al di là delle fedi calcistiche. Come documentato dalla "Gazzetta dello sport", un professore romano ha infatti deciso di emulare il presidente Pallotta, tuffandosi nella fontana che si trova in zona Citylife, sotto i nuovi grattacieli. Ripreso da una donna, il professionista si è spogliato fino a rimanere in boxer e si è poi tuffato nella fontana, nonostante la temperatura non proprio primaverile. Non è chiaro se l'abbia fatto per una scommessa: di certo però al professore non è affatto dispiaciuto il bagnetto fuori stagione per ringraziare e festeggiare i suoi beniamini, che lui stesso ha ricordato urlando alla fine del video: Dzeko, De Rossi e Manolas, ossia gli autori dei gol che hanno regalato alla Roma la semifinale di Champions league.