Roberto Tamborini ha perso la vita nella notte tra sabato 2 e domenica 3 giugno a Induno Olona, mentre viaggiava in sella alla sua moto. Il 27enne di Varese viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare con esattezza, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. Terribile l'impatto su via via Bruno Jamorona. Terribile l'impatto tra la moto del ragazzo, e la vettura dove al volante si trovava un 30enne, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed è stato successivamente trasportato all'ospedale di Tradate, dove gli sono state medicate delle lievi ferite riportate.

Quando il personale sanitario del 118 è giunto sul luogo del sinistro, le condizioni di Roberto sono apparse subito disperate: inutili i tentativi andati avanti a lungo di rianimarlo. Da quanto ricostruito finora il conducente della vettura ha svoltato a sinistra all'altezza di un incrocio, e Roberto non è riuscito ad evitare l'impatto. Sul posto i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare l0'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità.