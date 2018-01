in foto: Foto dal profilo Facebook del rapper Sfera Ebbasta

Pugni, spintoni, urla e anche il furto di un portafogli. Alla presentazione del nuovo cd del rapper Sfera Ebbasta si è verificata una rissa tra ragazzini, terminata solo grazie all'intervento dei vigili urbani. Il firmacopie si è tenuto domenica scorsa al centro commerciale Freccia Rossa di Brescia. Centinaia di ragazzini e adolescenti erano in fila per farsi autografare il cd "Rockstar" di Sfera, uscito solo venerdì, ma già un successo tra i giovanissimi. Un ragazzo, riporta il Giornale di Brescia, ha cominciato a rubare qualche portafoglio dei ragazzi in fila, poi ha cercato di scappare. Una delle vittime e altri due amici 14enni hanno cominciato ad inseguire il ladro, ma quest'ultimo, una volta raggiunto, è stato aiutato a fronteggiare i ragazzini da otto coetanei di origine straniera. Gli agenti, riporta ancora il Giornale di Brescia, hanno intercettato il gruppetto nella zona di via Sardegna. Sono undici i ragazzi fermati in tutto dagli agenti della polizia locale di Brescia. Due 14enni sono stati accompagnati al pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili per essere medicati.

Pochi minuti prima, sempre nella fila per chiedere l'autografo al rapper, era stata sedata un'altra rissa. Anche in questo caso protagonisti sono alcuni ragazzini che, per motivi futili, si sono presi a calci e pugni. Un 16enne ha perso un dente ed è stato accompagnato in ospedale dalle forze dell'ordine.