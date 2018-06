Violenza fisica, psicologica e sessuale. Questo Francesca, 36 anni, ha subito per anni dal marito. E proprio per le botte dell'ex da cinque anni è costretta su una sedia a rotelle, ha perso l'uso di una gamba e le percosse gli hanno provocato un abbassamento renale e una grave lesione a un polmone. Lei è un'insegnante di asilo, lui una guardia giurata. Dopo le prime denunce che partono dagli ospedali dove la ragazza arriva dopo i pestaggi e le violenze sessuali partono le prime denunce e all'uomo tolgono la pistola. "Me la puntava alle tempie o me la metteva in bocca, poi mi legava", racconterà agli inquirenti.

Ora l'ex marito della ragazza è stato condannato a dieci mesi nel procedimento che lo vede imputato. Pena sospesa e una provvisionale di 10.000 euro, in poche parole è a piede libero e Francesca è tornata ad avere paura. La sua storia è raccontata oggi dal quotidiano il Giorno: "Appena sposati inizia la sua ossessione per il controllo. ‘Se esci di casa mi devi mandare un sms, quando entri a scuola mi devi mandare un altro sms0 diceva. E se non lo facevo abbastanza la sera, al ritorno a casa, erano liti e botte". "Non mi ha ancora ammazzata – denuncia la 36enne – ma mi ha ridotta in sedia a rotelle. Mi ha condannata a non vivere più, mi ha tolto la luce e la gioia".