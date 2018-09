Seduti sulle sedie in un campo, di fronte ai binari, alcuni contadini attendono il passaggio del treno, per assistere a uno spettacolo "impressionante". È una della scene più famose del film "Il ragazzo di campagna", interpretato dall'attore Renato Pozzetto. Una pellicola del 1984 diventata un cult, e che ogni volta che viene riproposta in tv ottiene ottimi ascolti. Da anni un gruppo di appassionati del film e di Pozzetto, che su Facebook si chiama "Artemio" – come il nome del contadino interpretato da Pozzetto – organizza dei raduni per rivivere alcune scene del film, in parte girato a Carbonara al Ticino, in provincia di Pavia. Il clou del raduno è proprio ripetere la famosa "scena del treno", attendendo seduti vicini ai binari il passaggio di un convoglio.

Quest'anno, per il consueto raduno, i partecipanti hanno trovato una graditissima novità: seduto ad aspettare il treno, come 34 anni fa, c'era infatti proprio Renato Pozzetto. Lo scorso sabato l'attore 78enne ha reso felici i tanti fan, pronunciando dal vivo le famose battute, tra cui la più celebre è sicuramente: "Insomma, il treno è sempre il treno". Dopo il passaggio del convoglio l'attore si è intrattenuto con i fan, posando per selfie e firmando autografi.