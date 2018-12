in foto: Foto di repertorio

Qualche protesta dei residenti e molte lamentele per la musica troppo alta, ma nessun incidente o problema di ordine pubblico si è verificato al ‘rave' organizzato la scorsa notte a Cassina de' Pecchi, alle porte di Milano. Stando a quanto si apprende circa 200 ragazzi, tra i 18 e 25 anni, hanno ballato e festeggiato tutta a notte all'interno di un capannone abbandonato che prima era sede di un azienda che operava nel campo della telefonia.

Alcuni residenti hanno telefonato alle forze dell'ordine per lamentarsi del rumore e della musica a tutto volume fino a notte fonda, ma la situazione è stata tenuta sotto controllo dai carabinieri, che hanno sorvegliato l'area e hanno riferito che la festa si è svolta senza particolari problemi. I militari hanno solo identificato alcuni giovani che entravano e uscivano dal capannone abbandonato. La techno ha continuato a suonare fino alla tarda mattinata di oggi, domenica 2 dicembre, ma la struttura si trova in un'area industriale lontana dal centro del paese e quindi la musica non dovrebbe aver arrecato troppo fastidio ai residenti.