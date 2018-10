in foto: (Immagine di repertorio)

Hanno rapinato cinque donne in poche ore, picchiandone tre. Due giovani pregiudicati di 24 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri al termine delle loro scorrerie, avvenute tra Cerro al Lambro e Carpiano, in provincia di Milano. Le vittime hanno tra i 36 e i 61 anni: tre di loro hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche a causa delle percosse dei due rapinatori durante i loro colpi. La più grave, la donna di 36 anni, ha riportato la frattura di un piede, con 30 giorni di prognosi. Altre due vittime dei rapinatori hanno riportato escoriazioni giudicate guaribili in 7 e 10 giorni. I due rapinatori hanno agito senza un piano ben definito: sono saliti a bordo di una Bmw e hanno aggredito le donne che hanno incontrato per caso sul loro tragitto. I due sono stati incastrati dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di individuare l'auto utilizzata per i loro colpi. I rapinatori, uno originario di Sant'Arcangelo Lodigiano e l'altro di Vizzolo Predabissi, sono stati fermati nel pomeriggio a Melegnano dopo l'ultimo dei cinque colpi. Nelle loro tasche i militari dell'Arma hanno trovato il bottino delle rapine, a quanto pare molto misero.