in foto: L’hotel New Milan di via Lulli a Milano

Violentata una ragazza di 30 anni all'interno di una camera d'albergo a Milano. E' successo all'interno dell'hotel New Milan di via Lulli, zona Città Studi, a pochi passi da corso Buenos Aires e piazzale Loreto. Stando a quanto si apprende, il responsabile dello stupro è un ragazzo di 30 anni di nazionalità marocchina come la vittima.

Secondo la ricostruzione degli investigatori la donna avrebbe conosciuto il 30enne in un locale milanese nella serata di ieri. Quest'ultimo avrebbe approfittato del fatto che era da sola e sarebbe riuscito a trascinarla fino alla sua automobile parcheggiata poco lontano. All'interno della vettura l'avrebbe picchiata e le avrebbe impedito di scappare. In seguito l'avrebbe portata in una camera d'albergo, il New Milan di via Lulli, e là l'avrebbe violentata, almeno stando al racconto della ragazza. Quando lui si è addormentato, la vittima è riuscita a scappare e a chiedere aiuto. L'uomo era ancora sul letto quando sono entrati i poliziotti. Gli agenti hanno trovato alcune tracce di sangue sul pavimento della camera. Il responsabile della violenza è stato arrestato e accompagnato al carcere milanese di San Vittore, mentre la vittima è stata accompagnata alla clinica Mangiagalli per una visita. Le sue condizioni di salute sarebbero comunque buone.