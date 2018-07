Colpita con una bottiglia di vetro alla testa. Una ragazza di 20 anni è stata aggredita in strada la sera di giovedì scorso, verso le ore 22.30 mentre camminava in viale Marche, zona Macichini, a Milano. Secondo quanto riporta MilanoToday, la 20enne è stata avvicinata da due uomini nordafricani. Improvvisamente è stata ferita alla testa con una bottigliata da ignoti, che l'hanno lasciata riversa a terra. Sul motivo del gesto, alquanto strano, sta indagando la Polizia: gli autori del gesto, infatti, sono subito scappati, ma non le hanno portato via nulla.

A dare l'allarme è stata la ragazza, italiana, che ha fermato una camionetta dell'Esercito che si trovava di passaggio in zona e ha chiesto aiuto dopo la violenza subita. I militari, ascoltato il racconto della giovane, hanno chiamato la Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale sanitario del 118 che ha trasportato la ragazza in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli. Le sue condizioni di salute sembrerebbero buone e non ha riportato ferite gravi.