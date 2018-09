Le hanno scippato la borsetta in via Montenapoleone, forse la più famosa tra le vie dello shopping milanese. Succede, mentre è di certo più raro che un colpo del genere frutti un bottino così sostanzioso: settemila euro. Erano questi, infatti, i soldi che una ragazza custodiva nella sua pochette. Denaro che alla giovane, una 21enne cinese, sarebbe servito per iscriversi a una delle università cittadine. L'episodio è accaduto mercoledì in pieno giorno nel cuore del Quadrilatero della moda milanese, all'angolo tra via Montenapoleone e via Manzoni: la ragazza attorno alle 14 stava passeggiando con un amico, osservando le vetrine e probabilmente pensando all'imminente iscrizione universitaria. A un certo punto un uomo, descritto come proveniente dall'Est Europa, le ha strappato la borsetta ed è scappato, entrando nella vicina fermata della metro gialla Montenapoleone. Alla ragazza non è rimasto altro da fare che denunciare lo scippo alla polizia. Sul caso indagano adesso gli agenti della questura, che sicuramente potranno avvalersi delle immagini registrate dalle tante telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e anche in metro.