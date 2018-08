in foto: La gente in attesa dei bus sostitutivi (foto di Magici momenti via Twitter)

Mattinata difficile per gli utilizzatori della metro verde di Milano, la M2. Un problema tecnico, di natura non specificata, ha causato questa mattina l'interruzione della circolazione sulla tratta Famagosta e Assago Forum/Abbiategrasso. Il problema, che secondo Atm si sarebbe verificato agli impianti nella stazione di Famagosta, si è verificato qualche minuto prima delle 8, in pieno orario di punta. Dopo circa 40 minuti la circolazione dei treni è ripresa sulla tratta Famagosta – Abbiategrasso, mentre verso Assago Forum sono stati istituiti degli autobus sostitutivi. Il problema tecnico è stato risolto solo attorno alle 10.40, quando la circolazione dei treni è ripresa anche sulla tratta Famagosta-Assago Forum. Per tutto il periodo dello stop ci sono state inevitabili ripercussioni anche sul resto della linea, con ritardi e disagi per i viaggiatori. Tanti quelli che hanno protestato su Twitter: la maggior parte delle critiche è per i pochi autobus sostitutivi inviati a fronte del gran numero di persone che si trovavano a quell'ora sulla metro, costretti ad attendere ammassati l'arrivo dei bus, come si può vedere anche in alcune foto pubblicate sul social network.