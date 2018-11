Primo weekend di novembre: ecco gli eventi da non perdere a Milano

Il Ponte di Ognissanti non ha portato tutti fuori città, allora per chi resta a Milano non resta che scegliere cosa fare dal 2 al 4 novembre: domenica torna l’iniziativa del Ministero dei Beni Culturali, “Domenica al Museo”, che rende l’accesso ai musei gratuito. Musica jazz live invece in occasione dell’evento JazzMi, che durerà fino al 13 novembre.