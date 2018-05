Per la prima volta la Questura di Milano applica un provvedimento di Daspo urbano. Obiettivo dell'ordine di allontanamento temporaneo dalla città nove cittadini stranieri, responsabili in tre diversi episodi di atteggiamenti molesti a bordo dei mezzi pubblici di Atm o in metropolitana. Il Daspo urbano è un provvedimento preventivo previsto dalle leggi sulla sicurezza firmate dall'ormai ex ministro dell'Interno Marco Minniti.

Nel primo caso ad essere raggiunta dal provvedimento è stata una giovane di 18 anni, identificata dal Polmetro mentre chiedeva l'elemosina stesa sulle scale della stazione Duomo della Linea 3 della metropolitana. "La giovane – recita un comunicato della Questura – impediva l’ingresso alla banchina ed alcuni passeggeri sono stati costretti a cambiare via d’accesso, motivo per cui è stata destinataria del provvedimento di allontanamento".

In un altro caso un 49 ubriaco è stato fermato mentre ubriaco infastidiva i passeggeri sul tram 1. "Nel terzo intervento la scorsa notte – si legge ancora nella nota – gli agenti della volante in via Padova hanno attuato la misura dell’allontanamento nei confronti di un gruppo di 7 cittadini egiziani, regolari in Italia, i quali viaggiavano a bordo del tram 56 in stato di ubriachezza ed avevano un atteggiamento molesto verso gli altri utenti