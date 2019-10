in foto: Immagine di repertorio

Sarà una settimana all'insegna di pioggia e temporali quella del ponte d'Ossignanti: secondo le previsioni meteo su Milano a partire da oggi martedì 29 ottobre si abbatterà una perturbazione su tutta la regione Lombardia, che porterà anche un brusco calo delle temperature, intense precipitazioni e vento moderato in alcune zone. La situazione rimarrà stabile per l'intera settimana, salvo qualche piccolo miglioramento per giovedì 31 ottobre, giorno di Halloween.

Previsioni meteo Milano oggi, martedì 29 ottobre

Nello specifico oggi, martedì 29 ottobre, il cielo si presenterà nuvoloso e irregolarmente nuvoloso a partire dalle prime ore del pomeriggio, con un aumento di nubi tra Pianura e fascia pedemontana, in particolare su Milano. Le piogge saranno deboli e sparse fino alle ore centrali, mentre nel pomeriggio saranno generalmente assenti: infine in serata ci sarà qualche precipitazione sparsa su bassa pianura e fascia prealpina. Le temperature di oggi oscilleranno tra i 16 e 19 gradi.

Meteo Milano mercoledì 30 ottobre

Domani, mercoledì 30 ottobre, il meteo su Milano prevede un cielo nuvoloso o molto nuvoloso con irregolare attenuazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Le piogge cadranno sparse fino al primo mattino per poi fermarsi nel pomeriggio e riprendere nuovamente verso sera. Le temperature sia minime e che massime subiranno un netto calo: le prime oscilleranno tra i 9 e i 12 gradi, mentre le seconde tra i 13 e 18 gradi. I venti saranno deboli o moderati sia in pianura che in montagna.

Previsioni meteo Milano 31 ottobre

Secondo le previsioni meteo su Milano il giorno di Halloween, il 31 ottobre, ci sarà cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con irregolari e temporanee schiarite. Le precipitazioni saranno possibili fino al primo mattino e saranno piuttosto deboli. È poco probabile che la pioggia continui a cadere invece durante il resto della giornata. Le temperature sia minime e che massime saranno in calo: in pianura si assesteranno sui 9 gradi nelle minime e sui 13 nelle massime. I venti in pianura saranno deboli mentre in montagna saranno piuttosto moderati.

Meteo Milano 1 novembre e ponte d'Ognissanti

A partire invece da venerdì 1 novembre, invece il cielo si presenterà da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso, con una probabilità di precipitazioni medio-alta a partire dalla seconda parte della giornata. Le temperature minime saranno stazionarie, mentre le massime invece risulteranno in lieve aumento. Per il ponte d'Ognissanti la situazione si manterrà pressoché identica sia nella giornata di sabato 2 novembre che in quella di domenica 3 novembre, con il cielo che si presenterà nuvoloso o molto nuvoloso con un'alta probabilità di precipitazioni, mentre le temperature minime saranno in lieve aumento e quelle massime non subiranno variazioni di rilievo.