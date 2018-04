Drammatico incidente per un deltaplano a motore che è precipitato per alcuni metri, cadendo, alla fine, in un campo a Bernate Ticino, comune della Città metropolitana di Milano. Nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, entrambi ora sono in gravi condizioni. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118 per i soccorsi immediati. Per quanto riguarda le condizioni dei due uomini rimasti feriti, il primo è un 40enne che è stato portato all’ospedale Niguarda. La sua situazione è stata considerata grave, tanto che il trasporto è avvenuto con l’elisoccorso.

Il 40enne era cosciente al momento del trasporto ma ha riportato fratture al femore e al bacino. L’altra persona rimasta coinvolta nell’incidente con il deltaplano è invece un 57enne che è stato portato all’ospedale di Legnano. Per lui una frattura e un trauma cranico. Secondo quanto viene riportato da MilanoToday, l’incidente al deltaplano a motore sarebbe avvenuto intorno alle 15.10, durante la fase di atterraggio.

Al momento non è però ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono intervenuti per i rilievi del caso e per provare a capire cosa possa essere successo e come sia stato possibile arrivare a quanto successo con il ferimento dei due uomini, di cui uno in codice giallo all'ospedale di Legnano e l’altro in codice rosso a Niguarda.