in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Era stato investito davanti alla sua abitazione da un'auto pirata sabato sera. Ma all'inizio le condizioni dell'uomo, l'85enne Francesco Zibetti, non erano apparse gravi. Nella notte, però, l'anziano è morto per un improvviso aggravamento del quadro clinico: i traumi riportati nell'investimento si sono rivelati fatali. Adesso è caccia al conducente dell'auto che a Treviglio, in provincia di Bergamo, ha travolto e ucciso l'anziano. La polizia cerca una macchina di piccola cilindrata e di colore grigio chiaro, un'utilitaria. L'incidente è avvenuto in viale Buonarroti: l'anziano era davanti alla sua abitazione quando è stato falciato dalla vettura. L'uomo è stato portato all'ospedale Gavezzeni di Bergamo, dove all'inizio le sue condizioni non avevano destato particolari preoccupazioni. Poi l'improvviso aggravamento e il decesso, che rendono pesantissima la posizione dell'investitore. La polizia ha lanciato un appello all'uomo, affinché si faccia avanti "per evitare che sia la polizia a breve ad andare a prelevarlo a casa o sul posto di lavoro", come ha detto il dirigente del commissariato di Treviglio, Angelo Lino Murtas. Il cerchio attorno al pirata della strada potrebbe presto stringersi: gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza installate in tutta la zona e ascoltate le testimonianze di chi si trovava vicino al luogo in cui è avvenuto l'incidente.