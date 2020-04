Pioltello, uomo travolto e ucciso da un treno: ipotesi suicidio. Traffico ferroviario in tilt

Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Pioltello, a Milano, nella mattinata di oggi, mercoledì 1 aprile. L’allarme è scattato verso le 11.20 quando il 118 ha ricevuto la chiamata d’aiuto. Giunte sul posto in sirena un’ambulanza e un’automedica, poi raggiunge dai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia ferroviaria, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.