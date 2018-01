Tragedia nel milanese, dove si è registrata l'ennesima vittima sui binari ferroviari. L'episodio si è registrato a Pieve Emanuele, dove un uomo sulla cinquantina è rimasto ucciso da un treno mentre si trovava sui binari, forse passeggiando lungo gli stessi incautamente o forse volontariamente, cercando il suicidio.

Sulla vicenda indagano ora gli inquirenti: sconosciuta per il momento l'identità dell'uomo. Il treno lo ha letteralmente tranciato in due, nel tratto tra le stazioni di Locate Triulzi e Pieve Emanuele. Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul colpo. La Polfer dovrà ora chiarire le cause e le circostanze esatte della vicenda, oltre ad indagare sull'identità dell'uomo.

Tantissimi i disagi alla circolazione: il traffico ferroviario si è bloccato per oltre tre ore e mezzo per consentire i rilievi da parte degli inquirenti. Ritardi fino a tre ore per un Frecciarossa, un Eurocity, sei Intercity ed otto regionali, fa sapere RFI, mentre quattordici treni regionali sono stati cancellati ed altri tredici hanno subito modifiche al percorso originario. Solo a distanza di diverse ore la normale circolazione del traffico ferroviario ha potuto riprendere regolarmente.