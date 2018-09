Picchia un anziano sotto casa a Milano e lo manda in coma: 29enne dovrà scontare 11 anni in carcere

Il 78enne stava tornando nel suo appartamento in una palazzina di via Valtorta, zona Turro a Milano, quando fu aggredito e rapinato da un 29enne romeno. L’anziano finì in coma per un orologio e pochi contanti: questo il magro bottino del suo aggressore. Il romeno dovrà scontare 11 anni in carcere.