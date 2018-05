Una pesca record nel fiume Adda, catturata una trota lunga quasi un metro e pesante circa nove chili. "E' il coronamento di una carriera… La realizzazione di un sogno…. Una marmorata da quasi un metro in Adda valtellines, zona Sondrio", ha scritto ieri su Facebook Mikhail Conti, 29 anni di nazionalità svizzera. Il giovane pescatore ha postato foto e video sui social network dove ha spiegato di aver utilizzato la tecnica ‘spinning', che consiste, si legge su Wikipedia, nell'utilizzare esche artificiali, in metallo, legno o plastica. In questo caso si trattava di pesciolini di plastica. La trota gigante è stata pescata ieri sera all'altezza del ponte sull'Adda a Caiolo, provincia di Sondrio, ed è stata poi consegnata ai guardapesca della Valtellina per le analisi.

L'esemplare, della specie Salmo trutta marmoratus, conosciuto comunemente come Trota marmorata, è tipico dei fiumi italiani. Anzi, si legge su Wikipedia, "è caratteristica ed esclusiva dei bacini fluviali adriatici subalpini italiani e sloveni. Il suo areale, originale, va dai torrenti, (anamnesticamente i vecchi pescatori locali del piemonte, lombardia, trentino alto adige, veneto e friuli, ricordano ancora le vecchie "grigie", sostituite purtroppo, progressivamente, dalle fario atlantiche di immissione), anche di alta quota, ai corsi d'acqua del piano ed ai bacini lacustri di grandi dimensioni (grandi laghi subalpini), che sfociano nel mare Adriatico e drenano il versante meridionale delle Alpi". La trota più grande mai catturata è stata pescata a Lugano e pesava 33 chilogrammi. La lunghezza media è di 50 centimetri.