Lo sconto del 20% sui pedaggi della Tangenziale Est continua a essere riconosciuto a tutti gli automobilisti e autotrasportatori. La proroga è prevista per tutto il 2018, fino al 31 dicembre. Lo stop alle agevolazioni per i pendolari scattato su altre autostrade non viene rispettato lungo A58-TEEM.

La fidelizzazione all’Arteria taglia-code sta consentendo a famiglie e imprese di neutralizzare i rincari innescati dal mancato rinnovo delle riduzioni che, in forza di un accordo siglato da MIT e AISCAT, erano state riservate, sino a febbraio, a chi percorreva, per spostamenti di lavoro la strada a pagamento.

La promozione

La promozione è stata lanciata tre anni fa da Tangenziale Esterna SpA: tutti gli automobilisti hanno diritto a usufruire di uno sconto e di risparmiare 365 giorni l’anno, indipendentemente dalla quantità di viaggi e dal chilometraggio della tratta, a patto che privilegino A58-TEEM nei loro tragitti, sia per recarsi al lavoro che nel tempo libero.

L’estate in corso offre una ragione in più a privati e aziende per chiedere lo sconto, che risulta valido lungo le tratte di A58-TEEM e A35-BreBeMi ma non è riconosciuto sulle interconnessioni con A1 Milano-Napoli e con A4 Torino-Trieste perché gestite in sinergia con altre Società Autostradali.

Come aderire all'iniziativa

Per aderire all’iniziativa, gli utenti in possesso di Telepass interessati a risparmiare il 20% sui pedaggi esatti ai caselli di A58-TEEM e/o di A35-BreBeMi devono seguire le istruzioni riportate, a partire dalle home-page, sui siti Internet delle Concessionarie www.tangenziale.esterna.it e www.brebemi.it.

Per saperne di più sulle procedure di sottoscrizione è possibile chiamare i numeri verdi di Tangenziale Esterna SpA (800/586358) e di BreBeMi SpA (800/186083). Il Punto Assistenza Clienti di Treviglio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19,30, sabato dalle ore 8,30 alle 13 con uno sportello dedicato.

La Concessionaria riserva inoltre al 10% dei clienti che non hanno ancora l'apparecchiatura Telepass, di poterla ricevere gratis per un anno.