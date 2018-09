Presunta aggressione a sfondo razziale a Mortara, in provincia di Pavia. Un ragazzo di 25 anni, originario del Benin ma residente nella cittadina del Pavese, sarebbe stato picchiato da tre persone, tutti italiani suoi concittadini, per motivi riconducibili alle sue origini. L'episodio, su cui indagano i carabinieri, è avvenuto nel grosso centro del Pavese lo scorso primo settembre ma è stato reso noto adesso, dopo che i tre presunti aggressori sono stati individuati. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani locali e agenzie di stampa, il pestaggio sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio per un motivo assolutamente futile: i tre aggressori, tutti di oltre 50 anni, hanno visto passare il ragazzo africano su un monopattino elettrico davanti al bar in cui si trovavano. A quel punto avrebbero iniziato a insultarlo con frasi razziste, chiedendogli con veemenza come aveva fatto a permettersi quel tipo di mezzo di trasporto. Alle parole sono seguiti i fatti: i tre, tra cui un disoccupato, hanno picchiato il 25enne con calci e pugni, causandogli lesioni che sono state giudicate guaribili in 15 giorni. Poi hanno anche lanciato per terra il monopattino della vittima, danneggiandolo. Il 25enne, sposato e di professione operaio, ha sporto querela ai carabinieri ma l'avrebbe poi ritirata. I militari dell'Arma però hanno proceduto d'ufficio contro i tre aggressori per via dell'aggravante razziale: i tre cinquantenni sono stati individuati ieri e denunciati per lesioni personali, danneggiamento e discriminazione razziale.