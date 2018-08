in foto: Giacomo Beltrandri foto Facebook

Un incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio di ieri – mercoledì 29 agosto – sulla strada provinciale 196 nel territorio di Casalnoceto, in provincia di Alessandria al confine con l'Oltrepo Pavese. La vittima è Giacomo Beltrandi, 37enne di Godiascsco Salice Terme, che viaggiava a bordo della sua moto Ducati assieme ad una ragazza, rimasta ferita gravemente e ricoverata al momento in prognosi riservata. Per cause ancora da chiarire la moto su cui viaggiavano i due si è scontrata con un'automobili che veniva dalla direzione opposta.

Terribile lo schianto tra la motocicletta guidata dal 37enne e la Citroen C1. Quando i soccorsi sanitari sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, mentre sono apparse subito gravissime le condizioni della ragazza sbalzata dalla sella della moto e atterrata rovinosamente sull'asfalto, che è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Sul posto oltre il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessata, procedendo alla rimozione dei mezzi coinvolti.