Un'esplosione improvvisa ha scatenato il panico questa mattina intorno alle 8 tra gli abitanti di Robbio, nel Pavese. I vigili del fuoco e i sanitari del 118 allertati dai residenti della zona una volta giunti in via Stefano Colonna si sono ritrovati dinanzi a una scena tremenda: un uomo travolto dalle fiamme. Si tratta di un 56enne conosciuto nel paese che è stato trasportato urgentemente all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso, giunto in supporto, a causa delle profonde ferite riportate. L'uomo, ricoverato in prognosi riservata avrebbe ustioni su gran parte del suo corpo. Stando a quanto ricostruito dai pompieri la vittima era nella cucina della propria abitazione, intenta a fare colazione, quando forse per un attimo di distrazione, la bombola di ossigeno alla quale era attaccato a causa di una patologia di cui soffre sarebbe stata avvicinata forse troppo alla fiamma dei fornelli provocando. Immediatamente ci sarebbe stata un'esplosione: la fiammata provocata dallo scoppio avrebbe così investito in pieno il 56enne, trasformandolo in una torcia umana.