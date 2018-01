Si è introdotto in ospedale di notte, è entrato nella stanza di una donna di 84 anni e ha tentato di abusare di lei, ma è stato arrestato dai carabinieri prima che potesse agire. L’episodio è avvenuto al policlinico San Matteo di Pavia, nel reparto di chirurgia, dove l’84enne è ricoverata. La donna non ha riportato conseguenze fisiche, nonostante il grande spavento.

L’uomo è entrato nella camera e si è abbassato i pantaloni, prima di cercare di infilarsi sotto le coperte con l’anziana donna, per poter abusare di lei. A quel punto l’84enne si è svegliata e ha iniziato a urlare, riuscendo così ad attirare l’attenzione delle infermiere di guardia che sono arrivate di corsa. Sul posto è arrivato subito dopo anche il personale della sicurezza dell’ospedale che è intervenuto bloccando l’uomo. Una volta chiamati, sono arrivati i carabinieri che hanno arrestato Antonio Campa, 45enne residente a Pavia. È accusato di tentata violenza sessuale.

“L’ospedale è un luogo aperto – commenta il portavoce della Fondazione policlinico San Matteo, secondo quanto riporta il Giorno – e purtroppo non è pensabile riuscire ad evitare che qualcuno si introduca nei reparti. Non si può chiudere a chiave la struttura, che peraltro ha spazi ampi, difficili da controllare. Ma non si potrebbe neppure militarizzare un posto come un ospedale, sarebbe contrario alla sua natura. La nostra priorità deve essere innanzitutto la salute dei degenti ricoverati”. Già negli ultimi tempi comunque era incrementata la sorveglianza, dimostrando che quello dei controlli era un problema già evidenziato all’interno dell’ospedale, tanto che esiste già un piano per l’installazione di 200 telecamere.