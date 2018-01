Due pazienti del Policlinico San Matteo di Pavia sono morti dopo aver contratto l'influenza. Stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Provincia Pavese, si trattava di due persone in cura da tempo nell'ospedale della città per gravi patologie. Le vittime, sempre secondo il quotidiano locale, sono una donna di 75 anni e un uomo di 50 anni. La prima era in cura per gravi problemi cardiovascolari, mentre il secondo era ricoverato per una patologia ematologica. Il loro quadro clinico e in particolare il loro sistema immunitario erano già ampiamente compromessi e l'influenza, presa in ospedale, si è rivelata fatale.

Al San Matteo sono moltissimi i ricoveri dovuti all'influenza e il reparto di rianimazione è al completo. Diversi sono i giovani tra i ricoverati. "L’iperafflusso in pronto soccorso è un problema di tutti gli ospedali in queste settimane, colpa dell’influenza ci sono più casi e più gravi rispetto agli ultimi due anni Noi non possiamo governare il flusso di pazienti in ingresso e ci sono difficoltà nel dimettere i rioverati: molti hanno bisogno di una degenza superiore rispetto al solito, soprattutto se anziani. Abbiamo un numero limitato di posti letto ma nessuno è stato mandato via, nessuno abbandonato nei corridoi o sulle sedie, sono tutti seguiti e, pur non essendo l’ottimo, è una situazione gestibile. Nel frattempo abbiamo diminuito l’attività chirurgica d’elezione, anche perché i letti di rianimazione sono occupati da pazienti con complicanze da influenza", ha spiegato alla Provincia Pavese il direttore sanitario dell'ospedale, Giovanni Monza.