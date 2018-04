Goliardata o minaccia? Per ora, di sicuro c'è solo la presenza di diversi adesivi per le strade di Pavia, raffiguranti quattro leader politici impiccati a testa in giù. Si tratta di Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ma anche del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e del presidente americano Donald Trump.

Gli adesivi sono apparsi su diversi muri e pali di Pavia, con la scritta "Make fascists swing again", ovvero "Facciamo oscillare i fascisti di nuovo", una chiara parodia dello slogan di Trump "Make America great again" ("Facciamo l'America grande di nuovo"). La foto di uno degli adesivi è stata pubblicata anche dallo stesso Matteo Salvini sui propri profili social.

"Salvini a testa in giù per le vie di Pavia. Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti!", ha commentato Salvini, con tanto di hashag #primagliitaliani. Nessuna rivendicazione del gesto finora, ma la memoria richiama l'episodio avvenuto lo scorso 4 marzo, alla vigilia delle elezioni, quando all'ingresso delle abitazioni di una ventina di esponenti della sinistra locale, ma anche semplici "simpatizzanti", erano stati apposti degli adesivi con la scritta "Qui ci abita un antifascista". Su entrambe le vicende indaga la Digos.