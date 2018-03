Momenti di paura sulla Strada statale 336 dell'Aeroporto della Malpensa, comunemente definita "Boffalora-Malpensa". Un'automobile ha infatti imboccato la superstrada contromano, in direzione aeroporto: nessun incidente, ma tanta paura tra gli ignari automobilisti, con l'automobile che è riuscita poi a dileguarsi prendendo la prima uscita disponibile.

E' accaduto nella notte tra domenica e lunedì: un'automobile, per motivi attualmente ignoti, ha imboccato contromano la superstrada, forse per un mero errore di distrazione, incrociando diverse automobili che invece procedevano nel senso giusto di marcia. L'incontro è avvenuto nel territorio castanese: le automobili stavano andando in direzione sud, verso Magenta, mentre l'altro veicolo, quello che proseguiva contromano, procedeva in direzione Malpensa. La polizia stradale, allertata dagli automobilisti spaventati, si è messa subito sulle tracce dell'automobilista, ma quest'ultimo è riuscito a prendere la prima uscita utile senza provocare danni o incidenti, facendo perdere le proprie tracce.

Appena sabato era accaduta la stessa cosa, poco distante dalla superstrada: il protagonista, stavolta, è stato un furgone Jumpy che procedeva contromano lungo via IV Giugno, nel magentino, che nel suo percorso aveva spaventato a morte gli automobilisti. Il furgone ha "completato" poi il suo tragitto lungo via Roma, sempre contromano, ma anche in questo caso non ci sono stati incidenti: fortunatamente, infatti, in questo tratto di strada le velocità sono basse, contrariamente alla superstrada, dove invece c'è chi procede a cento all'ora, e dove dunque incrociare vetture contromano è particolarmente rischioso.